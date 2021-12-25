Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рекордные амбиции: что дает отечественное композитное крыло новейшему МС-21-300

Егор Левин
Константин Исаев
13:55 25.12.2021
Высокотехнологичное крыло дает выигрыш в массе и меньший расход топлива - в целом, экономическая эффективность самолета стала куда выше, чем у аналогов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Новый российский авиалайнер МС-21-300 встал на крыло, причем, также на российское, из отечественных композитных материалов. Испытательный полет состоялся в Иркутске.

В 2018 году самолет рисковал остаться без крыльев: из-за санкций в Россию перестали поставлять легкие и прочные композитные материалы, из которых и должна была создаваться деталь планера. Разработкой аналога занялись ученые из МГУ и Росатома, и у них получилось - в рекордные сроки, при помощи технологии вакуумной инфузии удалось и создать материал, и наладить производство. Композитные крылья в буквальном смысле печатают на огромных станках, а затем перевозят на специальных платформах почти через всю страну.

Легкое и высокотехнологичное крыло дает выигрыш в массе, а значит, и меньший расход топлива и большую дальность. В целом, экономическая эффективность самолета - куда выше, чем у аналогов.

«В конструкции самолета - множество новаций, у лайнера самый широкий в классе салон, МС-21 рассчитан на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок», - заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Магистральный самолет XXI века, а именно так расшифровывается аббревиатура «МС» в названии, является очень амбициозным проектом. Его выход на рынок - серьезная заявка на лидерство РФ в международных пассажирских авиаперевозках. Одновременно проходят летные испытания отечественного двигателя ПД-14, и в такой комплектации производство самолета становится полностью независимым от санкций.

«Это - результат большого труда всех ученых специалистов, кто принимал в этом участие. Мы хотели бы поблагодарить наших коллег из других корпораций, благодаря которым в значительной степени состоялось сегодняшнее событие», - сказал генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» (ГК Ростех) Юрий Слюсарь.

Испытания закончились успешно. Конструкторы и инженеры встречают летчиков у трапа. Помимо этого лайнера в цехах окончательной сборки и на разных стадиях производства находятся еще шесть самолетов. Все они получат уже новое композитное крыло, а также и новейшие пермские двигатели. Разные модели смогут брать на борт от 163 до 211 пассажиров. Процесс сертификации лайнера уже практически завершен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:03 В стране и мире
Видео
В Томске произошел пожар с фейерверками во втором супермаркете за неделю
12:45 В стране и мире
Песков раскрыл, чем будет заниматься Путин в новогодние праздники
12:12 В стране и мире
Мурашко сообщил о наличии «незавозных» случаев заражения «омикроном» в РФ
11:08 В стране и мире
Видео
Пламя из двигателя помешало вылететь самолету из Тюмени в Ереван
09:29 В стране и мире
Видео
Годовщина трагедии: прошло 5 лет с крушения российского Ту-154 над Черным морем
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Эксперт рассказал, чем опасен мобильный банк на смартфоне
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Врач озвучил два необычных симптома «омикрона» у привитых
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.