Рекордные амбиции: что дает отечественное композитное крыло новейшему МС-21-300

Новый российский авиалайнер МС-21-300 встал на крыло, причем, также на российское, из отечественных композитных материалов. Испытательный полет состоялся в Иркутске.

В 2018 году самолет рисковал остаться без крыльев: из-за санкций в Россию перестали поставлять легкие и прочные композитные материалы, из которых и должна была создаваться деталь планера. Разработкой аналога занялись ученые из МГУ и Росатома, и у них получилось - в рекордные сроки, при помощи технологии вакуумной инфузии удалось и создать материал, и наладить производство. Композитные крылья в буквальном смысле печатают на огромных станках, а затем перевозят на специальных платформах почти через всю страну.

Легкое и высокотехнологичное крыло дает выигрыш в массе, а значит, и меньший расход топлива и большую дальность. В целом, экономическая эффективность самолета - куда выше, чем у аналогов.

«В конструкции самолета - множество новаций, у лайнера самый широкий в классе салон, МС-21 рассчитан на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок», - заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Магистральный самолет XXI века, а именно так расшифровывается аббревиатура «МС» в названии, является очень амбициозным проектом. Его выход на рынок - серьезная заявка на лидерство РФ в международных пассажирских авиаперевозках. Одновременно проходят летные испытания отечественного двигателя ПД-14, и в такой комплектации производство самолета становится полностью независимым от санкций.

«Это - результат большого труда всех ученых специалистов, кто принимал в этом участие. Мы хотели бы поблагодарить наших коллег из других корпораций, благодаря которым в значительной степени состоялось сегодняшнее событие», - сказал генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» (ГК Ростех) Юрий Слюсарь.

Испытания закончились успешно. Конструкторы и инженеры встречают летчиков у трапа. Помимо этого лайнера в цехах окончательной сборки и на разных стадиях производства находятся еще шесть самолетов. Все они получат уже новое композитное крыло, а также и новейшие пермские двигатели. Разные модели смогут брать на борт от 163 до 211 пассажиров. Процесс сертификации лайнера уже практически завершен.