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Писатель Альберт Лиханов скончался на 87-м году жизни

Елизавета Потейчук
13:21 25.12.2021
В Общественной палате РФ выразили соболезнования родным и близким писателя.
Писатель Альберт Лиханов скончался на 87-м году жизни
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Писатель и сценарист Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни. В Общественной палате РФ уточнили, что причиной его смерти стал коронавирус. Там же выразили соболезнования родным и близким Лиханова.

«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, глобл Российский детский фонд, Фонд защиты детей», - сообщили в Общественной палате РФ.

Дата и место прощания с писателем еще не известны. Лиханов в свое время занимал должности главного редактора газеты «Комсомольское племя» и журнала «Смена». Кроме того, писатель известен такими произведениями как «Мой генерал» (1975), «Благие намерения» (1980), «Чистые камушки» (1985), «Высшая мера» (1985), «Обман» (1986), «Невинные тайны» (2005), «Мальчик, которому не больно» (2009) и другими.

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