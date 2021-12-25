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Католики, протестанты и часть православных верующих отмечают Рождество

Анна Берестовая
00:27 25.12.2021
Большинство христиан мира этой ночью празднуют Рождество.
Католики, протестанты и часть православных верующих отмечают Рождество
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 декабря, большинство христиан мира отмечают Рождество Христово. Эта дата является праздничной для верующих, придерживающихся григорианского и ново-юлианского календаря, к которым относятся католики, протестанты и православные церкви западного обряда.

В этот праздник христиане прославляют рождение Девой Марией сына Бога Иисуса Христа в Вифлеемской пещере. Неотъемлемой частью рождественской истории являются первые люди, пришедшие увидеть новорожденного Иисуса: пастухи, узнавшие о рождении Спасителя от ангела, и волхвы, следовавшие за звездой и принесшие дары Христу.

Преддверие Рождества, день 24 декабря, носит название Рождественский сочельник. В этот день во многих странах предполагается держать строгий пост.

Отмечать рождение Христа начинают в полночь. Церковный праздник знаменуется мессой с торжественными литургическими песнопениями. Во время нее вспоминаются события Ветхого Завета, предсказывающие приход в мир Спасителя. Служба оканчивается вынесением пастором символических яслей с фигуркой Младенца Иисуса, после чего верующие устраивают в домах праздничный ужин.

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