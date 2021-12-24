Военные врачи завершили лечение коронавирусных пациентов в Тульской области

В Тульской области военные врачи завершили лечение заразившихся коронавирусом пациентов. Специалисты Западного, Южного и Восточного округов работали в регионе более полугода и теперь могут вернуться домой.

За это время медики оказали помощь четырем тысячам заболевших. За неоценимую поддержку военнослужащих поблагодарил тульский губернатор Алексей Дюмин, который подчеркнул, что они внесли значимый вклад в работу местной системы здравоохранения.

«Вы помогли не обрушить плановую медицинскую помощь, разгрузили наши кадры и плечом к плечу спасали человеческие жизни, сотни и сотни, тысячи человеческих жизней. Я хочу выразить слова благодарности вам за ваш труд, вашу службу, сказать большое спасибо от всех жителей Тульской области и от себя лично, как от губернатора», - сказал он.

Дюмин также напомнил, что в последние два года усиленно трудились и военные строители, которые возводили ковидарии. В целом, Минобороны России активно усиливало своими специалистами медучреждения. Поручение направить военных врачей в Тулу дал лично министр обороны Сергей Шойгу. Сейчас медики продолжают работать и во многих регионах с непростой эпидемиологической обстановкой.