Юрист объяснила, когда нужно платить налог на подарок

В преддверии новогодних праздников стоит не забывать, что за определенные разновидности полученных в дар вещей необходимо уплатить налог. О том, что некоторые подарки, помимо благодарности, требуют особого внимания, напомнила адвокат Татьяна Пахтова.

К примеру, налог нужно платить при получении в дар недвижимости, транспорта, акций, долей и паев. Однако, если такого рода подарок был сделан близким родственником, НДФЛ его не коснется.

Юрист объяснила агентству «Прайм», что налог на доходы физических лиц уплачивается людьми, не оформленными как индивидуальные предприниматели, по месту жительства. Оплатить налог требуется не позднее 15 июля года, который следует за истекшим налоговым периодом. При этом декларация по форме 3-НДФЛ должна быть представлена гражданами не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.