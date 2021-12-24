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ЗРК сверхмалой дальности «Гибка-С» впервые поступят в войска в 2022

Анна Берестовая
04:15 24.12.2021
Взводные комплекты ЗРК сверхмалой дальности «Гибка-С» впервые поступят в войска в 2022 году.
ЗРК сверхмалой дальности «Гибка-С» впервые поступят в войска в 2022
© Фото: kbm.ru
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В 2022 году на вооружение российских войск впервые поступят взводные комплекты ЗРК противовоздушной обороны сверхмалой дальности «Гибка-С». Об этом рассказал командующий войсками ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

Он объяснил, что новые машины смогут круглые суки вести боевое дежурство по противовоздушной обороне и управлять огнем в режиме реального времени. Такие возможности доступны  «Гибке-С» благодаря встроенным средствам разведки, а также автоматизированной системе управления, которая входит в единую систему управления тактического звена.

Кроме того, как указал командующий, в соединения военных округов также продолжится поставка современных ПЗРК «Верба». Эти переносные зенитные ракетные комплексы, как пишет «Красная зведа» отличает высокая эффективность функционирования в условиях оптических помех.

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