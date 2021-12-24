В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности продлен до 12.00 субботы для Москвы и Московской области. Такое решение было принято Гидрометцентром РФ в связи с крайне низкими температурами в столичном регионе.

До этого предупреждение, связанное с морозами, действовало до 06:00 25 декабря. Соответствующая информация сообщается на сайте учреждения.

В соответствии со сведениями, указанными на прогностической карте, на территории Москвы и Подмосковья ожидается среднесуточная температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Одновременно с этим в Москве объявлен желтый уровень до 09:00 25 декабря в связи с опасностью гололедицы и до 09:00 26 декабря из-за сильного ветра с порывами, местами доходящими до 17 метров в секунду.