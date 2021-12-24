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В ЦВО создадут 12 новых филиалов парка«Патриот» в 2022

Анна Берестовая
03:18 24.12.2021
Еще 12 филиалов парка «Патриот» создадут на территории ЦВО в 2022 году.
В ЦВО создадут 12 новых филиалов парка«Патриот» в 2022
© Фото: Минобороны России
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В следующем году на территории ЦВО планируется открыть еще 12 выставочных площадок военно-патриотического парков «Патриот». С учетом намеченных обновлений в округе будет находиться всего 37 филиалов парка. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В воинских частях, дислоцированных в Поволжье, на Урале и в Сибири, ведется активная работа по созданию выставочных площадок», - указал он.

Также военнослужащими Центрального военного округа будет уделено большое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Так, как пишет издание «Красная звезда», за уходящий год командирами гарнизонов, воинских частей и соединений было реализовано свыше тысячки акций «Парад для ветерана» и поздравлений с праздниками.

Ранее заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС России, генерал-полковник Геннадий Жидко отметил, что с 2021 года в концепции федеральной системы подготовки граждан к военной службе дополнительно предусматривается повсеместное создание Домов «Юнармии» и парков «Патриот». Замглавы Минобороны также указал на необходимость совершенствовать учебно-материальную базу военно-патриотической работы.

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