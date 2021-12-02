«Большая помощь»: эвакуированные из Афганистана граждане поблагодарили Россию

Люди, эвакуированные из Афганистана самолетами Минобороны РФ, поблагодарили Россию, президента Владимира Путина и главу оборонного ведомства Сергея Шойгу за оказанную помощь.

«Благодарим Россию, что предоставила нам самолет. И спасибо (президенту РФ - прим. ред.) Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу и всей России, что сделали такое добро. Доставили нас из Афганистана в Москву. Хороший самолет, приятная поездка - я благодарю за это. Это была большая помощь», - сказал один из пассажиров рейса.

Ранее стало известно, что три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Воздушные суда доставили из Афганистана более 200 российских и афганских граждан.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу была организована третья эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан граждан РФ, государств-членов ОДКБ и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России.

Материал подготовил: Роман Захаров