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«Большая помощь»: эвакуированные из Афганистана граждане поблагодарили Россию

04:30 02.12.2021
Три самолета Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлились в Подмосковье на аэродроме Чкаловский.
«Большая помощь»: эвакуированные из Афганистана граждане поблагодарили Россию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Люди, эвакуированные из Афганистана самолетами Минобороны РФ, поблагодарили Россию, президента Владимира Путина и главу оборонного ведомства Сергея Шойгу за оказанную помощь.

«Благодарим Россию, что предоставила нам самолет. И спасибо (президенту РФ - прим. ред.) Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу и всей России, что сделали такое добро. Доставили нас из Афганистана в Москву. Хороший самолет, приятная поездка - я благодарю за это. Это была большая помощь», - сказал один из пассажиров рейса.

Ранее стало известно, что три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Воздушные суда доставили из Афганистана более 200 российских и афганских граждан.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу была организована третья эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан граждан РФ, государств-членов ОДКБ и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России.

Материал подготовил: Роман Захаров 

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