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Цифровые карты и 3D-макеты: топографы помогли штурмовикам разбить «противника» под Ставрополем

04:10 24.12.2021
Экипажи штурмовой авиации использовали цифровые карты на учениях в Ставропольском крае.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа использовали цифровые карты и 3D-макеты для уничтожения целей условного противника в ходе летних тактических учений.

В Ставропольском крае прошли совместные тактико-специальные учения на местности с подразделениями топографической службы 49-й общевойсковой армии ЮВО и экипажами штурмовой авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

© Минобороны России

Топографы развернули технику, выполнили маскировку позиций, провели разведку местности. На основании полученных топографических данных специалисты создали цифровые карты и макеты ландшафта в 3D-формате, которые были переданы на пункт управления авиацией. В свою очередь штурмовики Су-25СМ отработали поражение целей электронными пусками авиационных ракет.

© Минобороны России

Для определения координат, высот, контрольных точек применялся новейший комплект спутниковой навигации «Грот-ТК». Для измерения углов, определения азимута на контрольные точки использовались современные геодезические приборы. Также данные военных топографов на учениях используются артиллерийскими расчетами для эффективной корректировки огня.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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