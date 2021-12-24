Цифровые карты и 3D-макеты: топографы помогли штурмовикам разбить «противника» под Ставрополем
Экипажи штурмовой авиации использовали цифровые карты на учениях в Ставропольском крае.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа использовали цифровые карты и 3D-макеты для уничтожения целей условного противника в ходе летних тактических учений.
В Ставропольском крае прошли совместные тактико-специальные учения на местности с подразделениями топографической службы 49-й общевойсковой армии ЮВО и экипажами штурмовой авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.
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