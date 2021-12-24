Армия Цифровые карты и 3D-макеты: топографы помогли штурмовикам разбить «противника» под Ставрополем Экипажи штурмовой авиации использовали цифровые карты на учениях в Ставропольском крае. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа использовали цифровые карты и 3D-макеты для уничтожения целей условного противника в ходе летних тактических учений. В Ставропольском крае прошли совместные тактико-специальные учения на местности с подразделениями топографической службы 49-й общевойсковой армии ЮВО и экипажами штурмовой авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. © Минобороны России Топографы развернули технику, выполнили маскировку позиций, провели разведку местности. На основании полученных топографических данных специалисты создали цифровые карты и макеты ландшафта в 3D-формате, которые были переданы на пункт управления авиацией. В свою очередь штурмовики Су-25СМ отработали поражение целей электронными пусками авиационных ракет. © Минобороны России Для определения координат, высот, контрольных точек применялся новейший комплект спутниковой навигации «Грот-ТК». Для измерения углов, определения азимута на контрольные точки использовались современные геодезические приборы. Также данные военных топографов на учениях используются артиллерийскими расчетами для эффективной корректировки огня. Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика