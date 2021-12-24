Водитель открыл стрельбу из-за конфликта со скорой в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель иномарки открыл стрельбу из травматического пистолета из-за конфликта на дороге с работниками скорой помощи. В настоящее время мужчина задержан правоохранительными органами.

Инцидент случился днем 24 декабря в городе Пушкине вблизи здания по адресу Госпитальная улица, 8. Выстрелы, произведенные водителем, были направлены в воздух. Во время спора подозреваемый также повредил зеркало заднего вида кареты скорой, и после всего произошедшего скрылся.

Правоохранителям удалось перехватить нарушителя недалеко от места инцидента. В результате досмотра у мужчины было изъято травматическое оружие. В данный момент, как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ, решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела.