Эксперты назвали главные признаки интернет-мошенничества

Сочные профессиональные фотографии, заманчивая цена и восторженные отзывы от несуществующих покупателей - так обычно выглядят страницы мошенников, продающих товары в соцсетях. Перед новогодними праздниками наблюдается бум среди желающих заработать хорошие деньги на доверчивых покупателях. В Instagram сейчас продается все, от соленых грибов до одежды и детских товаров. Только до заказчика доходит далеко не все.

«Они перестали отвечать, прочитали мои сообщения и все на этом. Я подумала - мало ли, пред новогодними праздниками много заказов и может не успевает администратор на странице отвечать», - рассказала пострадавшая Анастасия Грачева.

Все пострадавшие отмечают одну особенность в характере переписки с мошенниками - поначалу они ведут себя очень внимательно, обсуждают с потенциальной жертвой детали заказа. Когда же товар долго не приходит, извиняются и сулят дополнительные подарки. Попадаются даже те, кто сам зарабатывает торговлей в интернете.

«В аккаунте были даже отзывы, даже можно было перейти на страницу к человеку, который оставил отзыв, то есть была проделана колоссальная работа », - поделилась еще одна пострадавшая Вероника.

Главная ловушка - стопроцентная предоплата. Тут, как говорится, нужно пенять на себя. Эксперты советуют тщательно изучать страницу, следить за тем, чтобы о продавце было как можно больше информации: номер телефона, адрес производства, данные ИНН, ИП. Желательно, чтобы оплата была произведена через банковскую операцию онлайн, а не на интернет-кошелек.

«Оба способа таят в себе определенную опасность. Оплата онлайн - это несколько более безопасно, вы и банк понимаете куда идут деньги. Если вам предлагают перейти по ссылке на стороннюю платформу, тут все гораздо сложнее, потому что деньги могут пойти по цепочке, неизвестно где они будут обналичены и вернуть их будет тяжело. Некоторые фейковые сайты используют для кражи денег форму доступа, и тут можно лишиться всех денег вообще», - комментирует специалист в области компьютерной безопасности Александр Вураско.

К сожалению, у финансовых организаций нет возможностей просто вернуть деньги, поэтому, если вы все-таки стали жертвой мошенников, единственный вариант - сразу же обращаться в полицию и подавать на них в суд.

«Чем быстрее, тем лучше. Как только вы понимаете, что вас обманули, то уже стоит обращаться в полицию. Заявление подготавливаете в свободной форме, если есть скриншоты, все распечатываете и приносите в отделение полиции по вашему адресу», - советует юрист Алексей Кузнецов.

По факту фейковыми магазинами в интернете никто не занимается, однако на фоне слишком большого числа обманщиков в Instagram ситуацией заинтересовался Центральный банк. Там думают над тем, чтобы обязать банки возвращать деньги жертвам мошенников.