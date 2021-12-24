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Праздничный калибр: россиян предупредили об опасностях новогодних фейерверков

Алексей Курильченко
Максим Низкодубов
18:30 24.12.2021
Традиционный запуск фейерверков при нарушении техники безопасности может привести к смертельным ожогам, пожарам и разрушениям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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В подмосковной Балашихе праздничный салют устроили во дворе многоэтажки. Тот момент, когда фейерверк несет в себе больше опасности, чем радости. Заряды разлетелись в разные стороны, чудом не задели людей, но повредили лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля.

Перед Новым годом спрос на пиротехнику резко возрастает. Но мало кто из покупателей заморачивается вопросом качества. Проверять точки продажи выдвигаются сотрудники МЧС и прокуратуры.

«Проверяем, как расположены отделы в магазине, отделены от остальных, как хранится и реализуется», - заявил заместитель начальника надзорной деятельности профилактической работы в Санкт-Петербурге Илья Фаерман.

Чтобы не нарваться на подделку, перед покупкой нужно внимательно изучить документы на продукцию. Обратить внимание на целостность упаковки, наличие вздутий и подтеков.

Бенгальский огонь - самый безобидный вид пиротехники. Зажигать его можно даже в помещениях. А вот уже фейерверки и крупные салютные батареи запускать разрешается только на открытых площадках в радиусе ста метров от зданий и любых воспламеняющихся предметов. При этом, поджигая фитиль, важно не попасть на линию огня. Наклоняться над коробкой и запустить повторно неработающий салют опасно для жизни!

Высота подъема, диаметр раскрытия, звуковое давление, количество звезд на небе зависит от калибра. Чем мощнее фейерверк, тем должно быть сложнее купить его. Конечно, большая установка порадует продолжительным и ярким салютом. Но не стоит забывать, что пиротехника - очень опасный атрибут праздника.

«Чем больше устройство, тем серьезнее может быть травма. Может кисть оторвать, пальцы, вызвать тяжелые ожоги, когда последствия ожогов наносят угрозу жизни», - рассказал заведующий ожоговым отделением КГБУЗ «ККБ» имени профессора О.В. Владимирцева Александр Тупикин.

Поэтому при запуске крайне важно следовать инструкции и тщательно подобрать место.

«С балконов, с лоджий, с выступающих частей фасадов зданий, тем более в помещениях зданий, запускать нельзя», - сказала старший инспектор надзорной деятельности по Мурманску Татьяна Ульяновская.

Несмотря на все предупреждения, ежегодно в преддверии праздника сотрудники МЧС получают сотни сообщений о нарушениях техники безопасности.

«Если вы оказались в ситуации, когда в ваш дом залетела петарда и было повреждено ваше имущество, первое, что необходимо сделать, - вызвать сотрудников МЧС. Они зафиксируют факт причинения вреда, опишут то имущество, что пострадало, и обязаны будут провести проверку по факту возгорания», - рассказал юрист Василий Воробьев.

Если фейерверк вызвал пожар - грозит штраф до пяти тысяч рублей. Даже в случае, когда нет пострадавших. Чтобы не испортить впечатления от новогоднего праздника, стоит воспользоваться официальной площадкой, которую сотрудники МЧС оборудуют в каждом городе.

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