«Завоняла луком и вернулась»: Аронова рассказала о неудачном свидании молодой Гришаевой

Известные и любимые российские актрисы Нонна Гришаева и Мария Аронова когда-то были соседками по комнате в общежитии. Будучи полными противоположностями, молодые темпераментные артистки уживались достаточно тяжело: одна любила порядок, уют и экономию, вторая же - в точности до наоборот; за годы обучения случалось многое, но, как отметила Гришаева, будучи гостем программы «Десять фотографий» на телеканале «Звезда», Аронова, невзначай обидев подругу, всегда просила прощения, а та, в свою очередь, всегда прощала.

«Нонна мучила меня в общежитии, потому что те волосы, которые ей господь подарил, она делала луковую маску, будь она проклята! Я просыпалась в слезах из-за того, что Гришаева натирала луком волосы! Но один раз Нонночка поехала на свидание, потому что она всегда имела колоссальный успех у противоположного пола, и моя прекрасная Гришаева попала под дождь, и завоняла страшно луком. Она вернулась, не поехала на свидание. Молитвы мои были услышаны!», - рассказала Мария Аронова в интервью программе, подчеркнув при этом, что лучше партнера, чем Гришаева, у нее не было.

Смотрите выпуск программы «Десять фотографий», посвященный Нонне Гришаевой, на «Звезде» в пятницу, 24 декабря, в 23:05. Гришаева - одна из тех актрис, которые могут все, и сыграть, и спеть, и станцевать, и спародировать, и даже театром руководить. Как она, будучи студенткой «Щуки», выживала в лихие 90-е? Как Гришаева и Аронова попали в программу «Оба-на!», и почему Гришаева называет Игоря Угольникова своим крестным отцом? Как актриса десять лет ждала главной роли в театре имени Вахтангова, а, получив ее, ушла? И многое многое другое смотрите в новом выпуске программы.