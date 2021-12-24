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Истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 защитили аэродромы ЮВО от «вражеских» бомбардировщиков

16:15 24.12.2021
Кроме того, военные отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму.
Истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 защитили аэродромы ЮВО от «вражеских» бомбардировщиков
© Фото: Минобороны РФ
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В ходе летно-тактических учений экипажи многоцелевых истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного соединения ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы, сообщили в пресс-службе округа.

Отмечается, что на тренировке экипажи выполнили ускоренную подготовку истребителей к вылету и совершили парные синхронные взлеты.

Перед летчиками стояла задача перебазироваться на аэродромы в Крыму, на которых были развернуты временные пункты заправки авиатехники, а также места стоянки и рабочие зоны специалистов авиационного вооружения. Также летчики отразили налеты бомбардировщиков условного противника на указанные аэродромы.

Сообщается, что в учениях были задействованы истребители Су-27СМ3 и Су-30М2.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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