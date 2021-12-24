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В Киеве заявили, что украинцы «придумали» Российскую империю и СССР

Светлана Иванова
16:17 24.12.2021
По словам советника главы офиса украинского президента, создателями Российской империи являются Феофан Прокопович и гетман Мазепа, а в лучшие годы Советским Союзом правил «днепропетровский клан».
В Киеве заявили, что украинцы «придумали» Российскую империю и СССР
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Российскую империю и СССР придумали украинцы. Соответствующее высказывание чиновник сделал в эфире YouTube-канала Politeka.

«Мы авторы этих двух империй», - подчеркнул Арестович.

По его словам, в лучшие годы Советским Союзом правил «днепропетровский клан», более того, фамилии многих героев в стране заканчивались на -енко.

Арестович также назвал создателями Российской империи выпускника Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича и гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепу. Однако советник Зеленского забыл упомянуть, что Мазепа предал царя Петра I и поддержал Швецию во время Северной войны.

Киевские государственные деятели и чиновники регулярно удивляют неоднозначными историческими выводами. Так, в 2017 году действующий на тот момент глава Украины Петр Порошенко обвинил российского президента Владимира Путина в попытке «похитить младшую дочь князя Ярослава Мудрого в российскую историю». Высказывания киевского лидера стали реакцией на слова Путина, который упомянул о том, что история отношений России и Франции началась с княжны Анны Ярославны.

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