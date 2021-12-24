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В Москве открылась выставка к 300-летию российской прокуратуры

Алексей Баранов
16:13 24.12.2021
После осмотра выставки состоялись просмотр документального фильма «По закону военного времени. Битва за справедливость» и его обсуждение.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве к 300-летию российской прокуратуры в Центральном музее Вооруженных сил РФ открылась выставка с экспонатами фотодокументов о событиях и личностях со времен образования надзорного ведомства России до наших дней. 

Вниманию посетителей представлены уникальные материалы судебных дел о смерти Пушкина, дуэли Лермонтова, капитуляции крепости Порт-Артур, покушении эсеров-максималистов на премьер-министра Российской империи Столыпина и многое другое.

Отдельный раздел посвящен работе прокуроров во время Великой Отечественной войны, в том числе по сбору, закреплению доказательств преступлений немецко-фашистских захватчиков для судебных процессов над военными преступниками.

О работе современной прокуратуры расскажут фотографии прокуроров, участвующих в проверках исполнения законов и громких судебных процессах, приемах граждан, выездах на места катастроф, боевых действий и чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделено общественной жизни прокуроров, их творчеству, участию в спортивных соревнованиях, поддержке социальных центров, ветеранов Великой Отечественной войны.

Через объектив фотокамеры прокуроры предстанут перед посетителями выставки не только в качестве блюстителей закона, но и как патриоты, герои, неравнодушные члены общества, талантливые и увлеченные люди.

Мероприятие открыл первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Е.В. Иванов. В зале присутствовали почетные гости - ветераны Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры России: государственный советник юстиции 1-го класса, заместитель генерального прокурора РФ В.И. Давыдов; генерал-полковник юстиции, главный военный прокурор В.Н. Паничев; государственный советник юстиции 2-го класса, заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов прокуратуры А.Я. Мыцыков; государственный советник юстиции 2-го класса, заместитель начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации В.Б. Крошкин; советник юстиции, член Совета ветеранской организации г. Москвы А.А. Егоров; начальник управления кадров Главной военной прокуратуры А.Г. Лаврентьев; генерал-майор юстиции, начальник Следственного управления Главной военной прокуратуры В.С. Шеин; полковник юстиции, член Совета ветеранов ветеранской организации Главной военной прокуратуры В.И. Сергеев; полковник юстиции, старший военный прокурор отдела Главной военной прокуратуры И.А. Белоглазов.

Молодое поколение было представлено курсантами Военного университета Минобороны России, студентами и аспирантами Университета прокуратуры Российской Федерации и юнармейцами.

Фотовыставка будет доступна всем желающим до 31 марта 2022 года.

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