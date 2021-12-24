В Алтайском крае поезд снес пассажирский автобус. Столкновение произошло в Кулундинском районе.

Автобус двигался по маршруту Барнаул - Яровое. В его салоне в момент столкновения находились 16 человек, учитывая водителя. По данным местного МЧС, в ДТП пострадали четыре пассажира, трое из них госпитализированы.

По предварительной информации, происшествие случилось из-за нарушения ПДД водителем автобуса. От МЧС на месте столкновения работают 11 человек и четыре единицы техники. Всего на оперативное событие привлекалось 19 человек и восемь единиц техники.