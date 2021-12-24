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Мособлсуд вынесет приговор фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Белянкина

Елизавета Потейчук
13:04 24.12.2021
Бывшему спецназовцу в ходе потасовки нанесли смертельное ножевое ранение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Московском областном суде сегодня, 24 декабря, вынесут приговор фигурантам дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. «Звезда» публикует кадры из здания суда.

Напомним, что Никита Белянкин был убит в ходе массовой драки в Красногорском районе Подмосковья в 2019 году. Бывший спецназовец в ночь на 2 июня 2019 года пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково, в результате чего Белянкина смертельно ранили.

Так, Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. Одиннадцать фигурантов дела были установлены в кратчайшие сроки, девять из них находятся под стражей. Главного подозреваемого по делу об убийстве суд арестовал. Мужчина не признал свою вину, однако она подтверждается собранными материалами дела.

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