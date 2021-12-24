Стены в саже и битые стекла: кадры из палаты, пострадавшей при пожаре в астраханской больнице

Опубликовано видео прямиком из инфекционной больницы имени А.М. Ничоги, в реанимационном отделении которой произошел пожар. На кадрах видны разрушения, разбитые окна и темные стены, покрытые сажей. Кроме того, представитель администрации губернатора Астраханской области назвал вероятную причину возгорания.

«Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе областной инфекционной клинической больницы», - цитирует его слова РИА Новости.

Представитель региональной администрации добавил, что две женщины, находившиеся в боксе во время возгорания, погибли. Он также сообщил, что на второй этаж больницы были эвакуированы 18 пациентов, одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Для продолжения лечения врачей перевели вместе с пациентами.

Ранее стало известно, что региональная прокуратура начала проверку из-за пожара в ковидной больнице в Астрахани. Помимо этого, «Звезда» опубликовала кадры с места пожара в инфекционной больнице. В экстренных службах уточнили, что открытое возгорание удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров.