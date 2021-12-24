Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стены в саже и битые стекла: кадры из палаты, пострадавшей при пожаре в астраханской больнице

Елизавета Потейчук
12:16 24.12.2021
Кроме того, стала известна возможная причина пожара в реанимации инфекционной больницы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Опубликовано видео прямиком из инфекционной больницы имени А.М. Ничоги, в реанимационном отделении которой произошел пожар. На кадрах видны разрушения, разбитые окна и темные стены, покрытые сажей. Кроме того, представитель администрации губернатора Астраханской области назвал вероятную причину возгорания.

«Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе областной инфекционной клинической больницы», - цитирует его слова РИА Новости.

Представитель региональной администрации добавил, что две женщины, находившиеся в боксе во время возгорания, погибли. Он также сообщил, что на второй этаж больницы были эвакуированы 18 пациентов, одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Для продолжения лечения врачей перевели вместе с пациентами.

Ранее стало известно, что региональная прокуратура начала проверку из-за пожара в ковидной больнице в Астрахани. Помимо этого, «Звезда» опубликовала кадры с места пожара в инфекционной больнице. В экстренных службах уточнили, что открытое возгорание удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:11 В стране и мире
Видео
Столбик термометра в Якутии опустился до минус 61 градуса
10:56 В стране и мире
Видео
Экс-главу Госстройнадзора Кузбасса приговорили к 18 годам колонии по делу о пожаре в «Зимней вишне»
08:58 В стране и мире
Лавров заявил, что втягивание Украины в НАТО провоцирует военные риски
10:06 В стране и мире
Прививку от COVID-19 включили в национальный календарь
07:41 В стране и мире
Ракова назвала стабильной и благоприятной ситуацию с COVID-19 в Москве
Популярное
Врач назвала главную ошибку за новогодним столом
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Диетолог назвала допустимую «дозу» мандаринов каждый день
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Видео
«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.