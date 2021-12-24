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В арктических условиях: как проходит модернизация БПК «Адмирал Чабаненко» под Мурманском

Елена Сивонен
11:36 24.12.2021
Доковый ремонт - лишь один из этапов масштабной модернизации. Но это не умаляет его значимости. Таким корабль и будет на выходе. С тем же бортовым номером 650, который сегодня тоже обновляют.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» получит новое высокоточное оружие и станет фрегатом. На одной из главных ударных единиц Северного флота завершается масштабный доковый ремонт. Уже через два года он серьезно усилит потенциал арктической группировки - на обновленном корабле побывала Елена Сивонен.

В полярную ночь на помощь рабочим завода приходят налобные фонарики. Только так можно увидеть, где и что еще нужно подлатать. Один из последних штрихов - сборка кингстонных ящиков. Это специальные устройства для приема забортной воды. В остальном корпус готов на 100%.

«Практически с иголочки. Корпус корабля в хорошем состоянии, стал еще более лучшим. Все моменты, которые были проблемные по корпусу, отремонтированы», - прокомментировал строитель судоремонтного завода «Нерпа» Александр Нестеров.

Из проблемных моментов, с которыми надо было разобраться, - деформация корпуса. Обычно она происходит года за три в море. Корабль теряет свой прежний лоск, от постоянных швартовок и буксировок получая вмятины, пусть и невидимые глазу, но явные при толщинометрии, то есть замерах толщины стенок корпуса.

«Морская вода, сами понимаете, съедает корпус корабля, где-то были физические, механические деформации, где-то вмятины. Все это дефектуется и ремонтируется», - отметил бригадир Михаил Валевахин.

Ремонтируется большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» основательно. В боевом составе ВМФ он с 1999 года. Охранял северные морские рубежи, нес службу в Аденском заливе, побывал на Карибах, оставив за кормой тысячи морских миль. В 2014-м корабль встал на ремонт, но его решили полностью модернизировать. Добавить оружейных «обновок», после чего переклассифицировать - из большого противолодочного во фрегат.

«После ремонта, когда корабль новый, конечно, экипажу намного комфортней, новая материальная часть эксплуатируется всегда безаварийно. Личному составу остается только бережно к ней относиться и сохранять ее», - сказал командир БПК «Адмирал Чабаненко» Андрей Малышев.

Доковый ремонт - лишь один из этапов масштабной модернизации. Но это не умаляет его значимости. Таким корабль и будет на выходе. С тем же бортовым номером 650, который сегодня тоже обновляют.

Работа на корабле была организована в две смены, а окрасочные работы велись и вовсе в трехсменном режиме. Привести в порядок надо было как надводную, так и подводную часть корпуса, а это больше 4 000 квадратных метров - колоссальный объем.

И колоссальное количество материала - только краски девять тонн, которую наносили в четыре слоя на нижнюю часть корпуса и в два на верхнюю, с соблюдением температурного режима. А это было совсем не просто в условиях зимы на Крайнем Севере.

«Если температура нанесения до минус 10 градусов, то в минус 15 мы ее наносить уже не можем, она не будет работать, потому что все краски двухкомпонентные, они все на эпоксидной основе, поэтому тут уже хочешь не хочешь, а температуру лови», - рассказала начальник малярно-гуммировочного участка Ольга Спогреева.

После спуска на воду БПК «Адмирал Чабаненко» пойдет своим ходом до следующего судоремонтного завода для завершения модернизации. В строй по плану корабль должен вернуться через два года, значительно усилив возможности Северного флота.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин

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