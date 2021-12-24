Миротворцы РФ обеспечили безопасный въезд и выезд в Карабах двум тысячам человек за сутки

Российские миротворцы обеспечили безопасный въезд и выезд в Нагорный Карабах более чем двум тысячам человек за сутки.

Миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за прекращением огня. Всего в Нагорном Карабахе расположено 27 наблюдательных постов российских миротворцев - в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения сторон.

«Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости производится их досмотр», - сообщил военнослужащий российского миротворческого контингента Владимир Беркоз.

Миротворцы на наблюдательных постах несут службу в экипировке «Ратник». Посты оборудованы светодиодными прожекторами, там есть источники бесперебойного электропитания и уличные купольные камеры видеонаблюдения.

Все посты оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост». Они нужны для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков и для наблюдения за территорией вокруг.

Для личного состава созданы комфортные и современные условия, позволяющие заниматься физической подготовкой и полноценно отдыхать. В каждом городке миротворцев есть спортзал, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая, столовая и продуктовый склад.

Полное прекращение огня в Карабахе объявлено с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Оно достигнуто в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении глав России, Азербайджана и Армении.

Российские миротворцы в целях координации сил для предупреждения инцидентов поддерживают непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов