В 2022 году завершатся работы над комплексом «Панцирь-СМ-СВ» с увеличенной зоной поражения

В России разрабатывается модификация ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси с увеличенной зоной поражения. Работу над комплексом планируется завершить к 2022 году, сообщил «Красной звезде» начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения», - сказал он.

Кроме того, по его словам, разрабатывается новый зенитный ракетный комплекс «Птицелов», применяющий два типа ракет с разными методами наведения (самонаводящаяся по тепловому излучению цели и наводимая по лазерному лучу).

Леонов добавил, что в следующем году завершается разработка боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО», в состав вооружения которой могут входить как существующие ПЗРК, так и нового поколения.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

Материал подготовил Андрей Аркадьев