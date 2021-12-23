Дозаправку Су-30СМ в воздухе показали с борта Ил-78

Летчики Черноморского флота отработали навыки воздушной дозаправки. Задачу выполняли экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ. Машины работали поодиночке и парами на высоте в шесть километров, скорость на эшелоне не более 600 километров в час.

За один вылет Ил-78 может заправить до десяти истребителей и фронтовых бомбардировщиков. Возможность передачи топлива в воздухе резко повышает возможности тактической авиации, особенно в морской зоне, поэтому подобные тренировки в ВКС и на флоте проводят регулярно.



Материал подготовили: Кира Карон и Николай Баранов