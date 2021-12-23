Уникальные артефакты и погребения: как прошла экспедиция Русского географического общества

О новых открытиях и артефактах рассказали участники экспедиций РГО во время итоговой в этом году встрече. Русское географическое общество каждый год проводит и поддерживает множество важных и интересных проектов. В них задействованы не только профессиональные археологи, но и добровольцы.

От Калининграда на западе до Дальнего Востока, от Северного-Ледовитого океана до Черного моря. За год исследователи Русского Географического общества провели более 70 экспедиций.

Ученые совместно с Экспедиционным центром Минобороны провели комплексное изучение впервые в истории. Собрана коллекция ботаники, открыт новый вид голожаберных моллюсков. И даже организовали спецоперацию по доставке с острова Уруп в Москву редчайшего черепа кашалота.



«Это всего лишь третий череп кашалота в России. Один находится в Калининграде, второй в Санкт-Петербурге. В это же время наш третий, но самый большой. Его длина составляет пять метров, ширина два метра, высота полтора, при этом весит он тонну двести», - рассказала участница экспедиции «Восточный бастион - Курильская гряда» Диана Жигир.

Республика Тыва, исследование древнего скифского кургана Туннуг в Долине Царей. Здесь обнаружены ритуальные погребения девятого века до нашей эры, найдены уникальные артефакты, некоторые из которых пока не могут идентифицировать даже эксперты.

За год специалистам «разведывательно-водолазной команды» удалось найти на дне и идентифицировать 10 судов, погибших во время «Таллинского прорыва» - перехода Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941-го. Водолазы работали как в России, так и в Эстонии, братские могилы более 15 тысяч человек теперь отмечены на морских картах.

В начале 20 го века пароходы «Вайгач» и «Таймыр» первыми прошли по Северному морскому пути от Владивостока до Архангельска, тогда были открыты проливы и архипелаги. У родственников знаменитых полярников Бориса Вилькицкого и Николая Евгенова сохранились уникальные документы из той экспедиции и теперь они решили передать их в научный архив общества.

«Когда я услышала, что под эгидой РГО сейчас проходят работы по идентификации затонувшего Вайгача и есть шанс, что в следующей экспедиции какие то артефакты удастся поднять и представить в музейном виде, я решила, что не надо медлить и надо передать», - отметила внучка Н. И. Евгенова, исследователя Арктики Анна Шварц.

Исследование Заполярья не прекращается и сейчас. От Анадыря до Красноярска пришлось пройти, проехать и пролететь участникам экспедиции по изучению воздушной трассы «Аляска-Сибирь», по которой в годы Великой отечественной войны переправлялись самолеты из Америки в Советский Союз по договору ленд-лиза. Поисковики обследовали 16 аэродромов, нашли места падения самолетов и работы продолжатся в следующем году. Участников экспедиций Русского Географического Общества ждут новые открытия.