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Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Балтийского флота провели «электронные пуски»

06:16 23.12.2021
Электронные пуски береговых ракетных комплексов «Бал» выполнены на Балтийском побережье в ходе проверки боевой готовности подразделения ракетчиков.
Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Балтийского флота провели «электронные пуски»
© Фото: Минобороны РФ
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Расчеты ракетных комплексов в ходе выполнения учебно-боевой задачи совершили марш на полигон. По прибытию в заданный район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию береговых ракетных комплексов, определению данных для ракетной стрельбы для электронных пусков крылатых ракет по морской цели и их условное поражение. Ракетчики также отработали перевод комплексов из походного положения в боевое, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

В рамках проведения тренировки ракетчики отработали слаженность расчетов пусковых установок и подвижных комплексов, целеуказания, нормативы их развертывания и приведения в боевую готовность. Кроме того, отрабатывались вопросы оперативной смены позиций и выход из-под ответного удара условного противника. Тренировка проводилась по плану проверки боеготовности подразделений ракетного соединения. В ней было задействовано до 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

Комплекс «Бал» предназначен для сил береговой обороны с целью защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. «Бал» оснащается противокорабельной ракетой.

Материал подготовили: Николай Баранов, Кира Карон

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