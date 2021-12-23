Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Балтийского флота провели «электронные пуски»

Расчеты ракетных комплексов в ходе выполнения учебно-боевой задачи совершили марш на полигон. По прибытию в заданный район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию береговых ракетных комплексов, определению данных для ракетной стрельбы для электронных пусков крылатых ракет по морской цели и их условное поражение. Ракетчики также отработали перевод комплексов из походного положения в боевое, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

В рамках проведения тренировки ракетчики отработали слаженность расчетов пусковых установок и подвижных комплексов, целеуказания, нормативы их развертывания и приведения в боевую готовность. Кроме того, отрабатывались вопросы оперативной смены позиций и выход из-под ответного удара условного противника. Тренировка проводилась по плану проверки боеготовности подразделений ракетного соединения. В ней было задействовано до 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

Комплекс «Бал» предназначен для сил береговой обороны с целью защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. «Бал» оснащается противокорабельной ракетой.

Материал подготовили: Николай Баранов, Кира Карон