В стране и мире Колонна МЧС РФ со 185 тоннами гумпомощи направилась в Донбасс Анна Берестовая Стартовала доставка 185 тонн гумпомощи жителям Донбасса от МЧС России. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Доставка 105-й партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса, организованная МЧС России, стартовала в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Автомобили с грузом отправились из Донского спасательного центра МЧС в ДНР и ЛНР. В составе гумпомощи находятся предметы медицинского назначения. Согласно словам старшего гуманитарной колонны Вадима Лысова, колонна доставит 185 тонн гуманитарной помощи. Как уточнили в МЧС РФ, транспортировка будет произведена в полном соответствии с международными нормами по доставке гуманитарных грузов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика