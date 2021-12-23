Армия В учебном центре военной полиции во Владикавказе завершили обучение военнослужащие ВАИ Военнослужащие ВАИ прошли курс обучения во Владикавказе. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В учебном центре военной полиции в городе Владикавказе завершили обучение военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ). Подготовка инспекторов ВАИ в рамках дополнительного профессионального образования началась 1 декабря 2021 года. Слушателями нового курса стали военнослужащие из разных регионов России, которые обучались по программе повышения квалификации старших инспекторов/инспекторов дорожно-патрульной службы. Военные автоинспекторы в ходе подготовки получили теоретические знания и практические навыки в осуществлении специальных контрольных, надзорных и разрешительных функций в области обеспечения безопасности дорожного движения. Обучение проводилось по основным направлениям деятельности ВАИ: регистрационная деятельность, надзор в области технического состояния транспортных средств, административное законодательство, контроль за использованием транспортных средств ВС РФ, обеспечение передвижения войск. Помимо профильных дисциплин, программа обучения также включает огневую и тактико-специальную подготовку. Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика