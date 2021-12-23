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Мотострелки на БМП сорвали наступление «противника» в Бурятии в сильнейший мороз

05:01 23.12.2021
Мотострелки ВВО успешно отразили наступление условного противника в Бурятии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие мотострелкового подразделения танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа в Республике Бурятия в ходе проведения практических занятий по огневой подготовке отразили наступление, уничтожив бронетехнику и высокоманевренные автомобили условного противника.

Согласно замыслу мероприятия, мотострелки на БМП-2 выдвинулись в составе подразделения для предотвращения атаки условного противника. Экипажи боевых машин организовали оборону на маршруте наступления «противника» для уничтожения легко бронированных автомашин повышенной проходимости, вооруженных пулеметами.

Для максимального поражения целей мотострелки выполнили одновременную стрельбу из БМП-2 с дистанции от 800 до 1200 метров. Затем мотострелковые подразделения из стрелкового оружия уничтожили разрозненные силы условного противника.

Кроме того, механики-водители отработали навыки экстремального вождения на боевых машинах пехоты с преодолением сложных участков местности и естественных преград. Стоит отметить, что занятия по боевой подготовке проходили в суровых климатических условиях сильнейших морозов, установившихся в Бурятии. Низкая температура в разы усложняет эксплуатацию техники, приборов прицеливания, слежения и ведение огня по целям.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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