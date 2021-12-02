Россиянин получил пять лет лишения свободы в США за киберпреступления

Россиянина Александра Гричишкина приговорили в США к пяти годам лишения свободы за киберпреступления. Соответствующее заявление опубликовал Минюст США.

«Россиянин был осужден за предоставление услуг “пуленепробиваемого хостинга”, которыми пользовались киберпреступники в период для распространения вредоносных программ и атак на финансовые учреждения по всей территории Соединенных Штатов», - сказано в документе ведомства.

Гражданина России арестовали в США в феврале прошлого года. Американские власти обвиняют Гричишкина в организации хакерской группы, которая действовала с 2009 по 2015 год.

Четвертого марта этого года он пошел на сделку со следствием. Также с ним проходят по делу еще три человека: россиянин Андрей Скворцов, гражданин Литвы Александр Скородумов и эстонец Павел Стасси.