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Вручение штандарта, возложение цветов и подарки сиротам: замминистра обороны Жидко посетил САР с рабочей поездкой

05:00 23.12.2021
Заместитель главы Минобороны РФ Геннадий Жидко приехал в Сирию в рамках рабочего визита.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель Министра обороны, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко посетил Сирию с рабочей поездкой. Одним из основных ее пунктов стало вручение командующему российской  группировкой войск в САР генерал-лейтенанту Роману Бердникову личного штандарта.

«Личный штандарт - это почетный знак отличия, который свидетельствует о верности воинскому долгу и личной ответственности за руководство подчиненным подразделением», - указал Жидко.

Почетный караул проводит с личным штандартом особую церемонию - демонстрацию знамени.

«Я и все военнослужащие группировки войск осознаем всю ответственность и высокое доверие, оказанное нам Верховным Главнокомандующим и руководящим составом Минобороны России», - заверил генерал-лейтенант, командующий группировкой войск ВС РФ в САР Роман Бердников.

Российские военные являются гарантом мира на сирийской земле, поэтому возложение цветов к монументам павшим летчикам - это постоянная добрая традиция для всех, кто приезжает на авиабазу Хмеймим. Замминистра также возложил цветы к монументу, посвященному павшим летчикам, на авиабазе.  

Также Геннадий Жидко в своем плотном графике специально выделил время, чтобы навестить воспитанников детского дома. К приезду уважаемого гостя из России готовились заранее: украсили зал, нарядили елку и выучили русские слова для приветствия. Сирийским мальчишкам и девчонкам подарили символы наступающего года - плюшевые ранцы в виде тигров полностью наполненные сладостями.

В этом детском доме в провинции Латакия постоянно живут 40 детей и еще 120 находятся под патронатом. Визит российской военной делегации запомнится ребятам не только подарками и поздравлениями, но и новостью о том, что со следующего семестра здесь появится учитель русского языка.

Прямо в школе российская военная делегация и руководство провинции Латакия договорились продолжать дальнейшее сотрудничество: как в сфере безопасности, так и в гуманитарных вопросах.

«Россия и Сирия - это друзья, это навечно!» - заявил Бердников.

В завершении мероприятия состоялся предновогодний праздничный концерт и награждение наиболее отличившихся военнослужащих. Им вручили медали и почетные грамоты.

«Все ждут Нового года, готовы здесь встречать. С разных городов России приехали сюда, здесь уже породнились за эти месяцы службы - как одна огромная семья. Как говорится, Новый год надо встречать в семье. Вот мы его и встречаем здесь - в семье», - поделился военнослужащий российской группировки войск в Сирии Алишер Талибов.

Заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни открывается в четверг в столице Сирии - Дамаске.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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