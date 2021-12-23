В небе над Крымом: летчики морской авиации ЧФ отработали дозаправку в воздухе

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота провели летно-тактические учения по дозаправке боевых машин в воздухе. Полеты проводились в небе над Крымом.

В соответствии с полетными заданиями, сложный элемент пилотирования отработали около 20 летчиков из состава штурмового полка МА и ПВО ЧФ. В качестве воздушного танкера был задействован самолет-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до 10 самолетов. Передача топлива осуществлялась из унифицированных подвесных агрегатов заправки, установленных под консолями крыла самолета-заправщика.

Дозаправка в воздухе производилась на высотах от двух до шести тысяч метров при скорости 550-600 километров в час. При этом дистанция до заправочного оборудования составляла около 20 метров. Всего в ходе ЛТУ было совершено более 50 контактов с дозаправкой в воздухе.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов