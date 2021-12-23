Расчеты ПЗРК «Игла» отразили атаку «противника» под Ростовом
Расчеты ПЗРК «Игла» точно поразили воздушные цели электронными пусками на тренировке под Ростовом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты ПЗРК «Игла» отразили атаку «противника» под Ростовом
Расчеты ПЗРК «Игла» точно поразили воздушные цели электронными пусками на тренировке под Ростовом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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