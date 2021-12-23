Армия Расчеты ПЗРК «Игла» отразили атаку «противника» под Ростовом Расчеты ПЗРК «Игла» точно поразили воздушные цели электронными пусками на тренировке под Ростовом. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа отразили атаку условного противника в Ростовской области. © Минобороны России В ходе тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам военнослужащие применили против беспилотной авиации ПЗРК «Игла», предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей. © Минобороны России Расчеты ПЗРК уничтожили воздушные цели электронными пусками на дистанциях от двух до шести тысяч метров и на высоте до 2,5 тысячи метров. © Минобороны России По словам заместителя командира взвода Евгения Кривкина, постоянные тренировки позволяют военнослужащим совершенствовать свои временные показатели и выполнять нормативы все лучше и лучше. Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика