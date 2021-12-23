МО РФ и МИД Нидерландов подписали протокол об изменениях в соглашении о предотвращении инцидентов на море
Россия и Нидерланды подписали протокол об изменениях в соглашение о предотвращении инцидентов на море, сообщает Минобороны России.
«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и посол Нидерландов в России подписали протокол о внесении изменений в российско-нидерландское межправительственное соглашение
о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 19 июня 1990 г.», - говорится в сообщении.
Вносимые изменения направлены на обеспечение более высокого уровня безопасности плавания российских и нидерландских кораблей, а также полетов авиации при их действиях в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин