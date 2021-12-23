Армия МО РФ и МИД Нидерландов подписали протокол об изменениях в соглашении о предотвращении инцидентов на море Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и посол Нидерландов в России. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Россия и Нидерланды подписали протокол об изменениях в соглашение о предотвращении инцидентов на море, сообщает Минобороны России. «Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и посол Нидерландов в России подписали протокол о внесении изменений в российско-нидерландское межправительственное соглашение

о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 19 июня 1990 г.», - говорится в сообщении. Вносимые изменения направлены на обеспечение более высокого уровня безопасности плавания российских и нидерландских кораблей, а также полетов авиации при их действиях в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика