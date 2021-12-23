Зенитчики танковой армии ЗВО получат новейшие ПЗРК «Верба» в 2022 году

Гвардейская танковая армия Западного военного округа получит в 2022 году комплект новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба», предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Новейший ПЗРК «Верба» отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности, устойчивости к помехам и селективности целей.

В состав ПЗРК, помимо ракет и пусковых устройств, входят средства распознавания «свой-чужой», модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также средства обслуживания и учебно-тренировочные комплекты.

ПЗРК «Верба» предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Он способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 километра и на дальностях от 500 метров до 6,5 километра.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов