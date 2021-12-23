На итоговой встрече участники экспедиций РГО рассказали о новых открытиях и артефактах, найденных в местах исследований: от Калининграда до Дальнего Востока, от Северного-Ледовитого океана до Черного моря.

Впервые в истории совместно с Экспедиционным центром Минобороны ученые провели комплексное изучение, в ходе которого была собрана коллекция ботаники, открыт новый вид голожаберных моллюсков, организована спецоперация по доставке с острова Уруп в Москву редчайшего черепа кашалота.

«Это всего лишь третий череп кашалота в России. Один находится в Калининграде, второй - в Санкт-Петербурге. В это же время наш третий, но самый большой. Его длина составляет пять метров, ширина - два метра, высота - полтора, при этом весит он тонну двести», - рассказала участница экспедиции «Восточный бастион - Курильская гряда» Диана Жигир.

В Республике Тыва на месте исследования древнего скифского кургана Туннуг в Долине царей были обнаружены ритуальные погребения IX века до нашей эры, найдены уникальные артефакты, некоторые из них пока не могут идентифицировать.

«Находка, про которую мы пока ничего не можем сказать, может быть деталь украшения, условно мы называем ее короной. Довольно много предметов конских упряжей, есть ритуальный сосуд», - уточнила на пресс-конференции замдиректора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

За год специалистам разведывательно-водолазной команды удалось найти на дне и идентифицировать 10 судов, погибших во время Таллинского прорыва. Водолазы работали как в России, так и в Эстонии, братские могилы более 15 тысяч человек теперь отмечены на морских картах.

«Все люди лежали на палубах, в трюмах, по описаниям мы знаем, что это были раненые, женщины, дети, беженцы, - и действительно, в момент погружения мы видели момент этой трагедии», - отметил руководитель экспедиции «180 миль от Ленинграда: история Таллинского прорыва на современной морской карте» Константин Богданов.

В устье Енисейского залива участники комплексной экспедиции РГО и Северного флота обследовали легендарный ледокол «Вайгач», затонувший более 100 лет назад. В начале ХХ века пароходы «Вайгач» и «Таймыр» первыми прошли по Северному морскому пути от Владивостока до Архангельска, тогда были открыты проливы и архипелаги. У родственников знаменитых полярников Бориса Вилькицкого и Николая Евгенова сохранились уникальные документы из той экспедиции, и теперь они решили передать их в научный архив общества.

«Когда я услышала, что под эгидой РГО проходят работы по идентификации затонувшего “Вайгача” и есть шанс, что в следующей экспедиции какие-то артефакты удастся поднять и представить в музейном виде, я решила, что не надо медлить и надо передать», - вспоминает внучка Н.И. Евгенова, исследователя Арктики, Анна Шварц.

Помимо телеграмм, задокументировавших весь ход экспедиции, в научный архив РГО были переданы уникальные карты 1913 года, где отмечены маршруты российских ледоколов, а также нанесен архипелаг Северная Земля.

Исследование Заполярья не прекращается и сейчас. Участникам экспедиции по изучению воздушной трассы «Аляска - Сибирь», по которой в годы Великой Отечественной войны переправлялись самолеты из Америки в Советский Союз по договору ленд-лиза, пришлось преодолеть маршрут от Анадыря до Красноярска. Поисковики обследовали 16 аэродромов и нашли места падения самолетов. Исследовательские работы продолжатся в следующем году.