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В Японском море затонул следовавший из Находки сухогруз

Кира Тило
03:27 02.12.2021
По данным журналистов, один человек пропал без вести.
В Японском море затонул следовавший из Находки сухогруз
© Фото: Michael Runkel globallookpress
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Сухогруз под флагом Панамы, следовавший из Находки в японский порт Кинуура (центральная префектура Айти) с грузом угля, потерпел бедствие в Японском море. По предварительным данным, на сухогрузе находились 18 членов экипажа, все - граждане Вьетнама.

Вечером первого декабря борт подал сигнал бедствия в 380 км от японской префектуры Симанэ. Второго декабря всех спасли, но один из работников не был найден на месте инцидента. Отмечается, что также пострадал и сам сухогруз.

Поисками пропавшего, как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал  NHK, занимается местная береговая охрана.

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