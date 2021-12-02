В Японском море затонул следовавший из Находки сухогруз

Сухогруз под флагом Панамы, следовавший из Находки в японский порт Кинуура (центральная префектура Айти) с грузом угля, потерпел бедствие в Японском море. По предварительным данным, на сухогрузе находились 18 членов экипажа, все - граждане Вьетнама.

Вечером первого декабря борт подал сигнал бедствия в 380 км от японской префектуры Симанэ. Второго декабря всех спасли, но один из работников не был найден на месте инцидента. Отмечается, что также пострадал и сам сухогруз.

Поисками пропавшего, как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, занимается местная береговая охрана.