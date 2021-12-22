Самая долгая экспедиция вдоль российских границ завершилась в Сочи

Переход по Северному морскому пути стал одним из этапов самой долгой экспедиции вдоль российских границ. Проект Русского географического общества установил новый рекорд. Путешествие длилось 292 дня и завершилось в горах Сочи.

За это время участники преодолели свыше 35 тысяч километров. Это два велосипедных, автомобильный и три пеших этапа. Главные сложности - погодные условия. Участникам приходилось идти под проливными дождями и по заснеженным склонам.

Но с завершением экспедиции проект «Россия-2021» не заканчивается. Впереди десятки выставок, издание книги и монтаж документального фильма. Кадры для него снимались прямо во время походов.