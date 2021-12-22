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Заказчика убийства нашли по пятизвездочным отзывам на сайте киллеров в США

Анна Берестовая
05:39 22.12.2021
В Техасе заказчика и исполнителей наемного убийства вычислили по отзывам в Сети.
Заказчика убийства нашли по пятизвездочным отзывам на сайте киллеров в США
© Фото: pexels.com
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В американском штате Техас сотрудники полиции смогли установить личность заказчика убийства двух человек по отзыву, который тот оставил на сайте компании, предоставившей киллерские услуги. Этой компанией оказалось частное охранное предприятие.

Согласно данным правоохранителей, мужчина решил организовать убийство своей бывшей девушки, хотя уже успел жениться на другой женщине после разрыва прошлых отношений. Он позвонил экс-партнерше и договорился о встрече, после чего получил звонок от ее нового бойфренда с угрозами. Парень заявил, что расскажет о встрече мужчины с бывшей подругой, если не получит деньги за молчание.

Спустя приблизительно месяц после этого инцидента тела девушки и ее молодого человека были обнаружены на стройке. Позже стало известно, что житель Техаса заплатил 750 тысяч долларов за двойное убийство и оставил два пятизвездочных отзыва в Интернете после совершения преступления.

В настоящее время, как пишет портал Austonia, всем причастным к преступлению лицам грозит пожизненное лишение свободы. По имеющейся информации, совершить наемное убийство для заказчика согласились три сообщника.

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