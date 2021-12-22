Полицейского с табличкой «Взятки не берем!» на столе поймали на взятке

На Украине на территории Черниговской области был задержан сотрудник полиции, попавшийся на получении крупной взятки. В момент совершения преступления правоохранителю передали 58 тысяч гривен (свыше 1,5 миллиона рублей).

Информацию о случившемся обнародовало Государственное бюро расследований. Примечательно, что на фотографиях, сделанных в кабинете задержанного, можно увидеть табличку с надписью «Взятки не берем!» на столе.

Помимо денег полицейскому для «оплаты» незаконных услуг была также передана скретч-карта на тысячу литров бензина. Согласно установленной информации, инициатором взятки стал сам сотрудник полиции. В настоящее время ему грозит до пяти лет тюремного заключения.