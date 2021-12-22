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Полицейского с табличкой «Взятки не берем!» на столе поймали на взятке

Анна Берестовая
05:02 22.12.2021
Сотрудник полиции сам стал инициатором коррупционного преступления.
Полицейского с табличкой «Взятки не берем!» на столе поймали на взятке
© Фото: dbr.gov.ua
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На Украине на территории Черниговской области был задержан сотрудник полиции, попавшийся на получении крупной взятки. В момент совершения преступления правоохранителю передали 58 тысяч гривен (свыше 1,5 миллиона рублей).

Информацию о случившемся обнародовало Государственное бюро расследований. Примечательно, что на фотографиях, сделанных в кабинете задержанного, можно увидеть табличку с надписью «Взятки не берем!» на столе.

Помимо денег полицейскому для «оплаты» незаконных услуг была также передана скретч-карта на тысячу литров бензина. Согласно установленной информации, инициатором взятки стал сам сотрудник полиции. В настоящее время ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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