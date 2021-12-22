В стране и мире СМИ: задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края Анна Берестовая СМИ сообщили о задержании вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова. © Фото: @natarovdeputy Facebook Читайте нас на: Пресса сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова. Задержание будто бы было произведено 21 декабря на территории региона. В настоящее время, согласно сведениям СМИ, Натаров находится в изоляторе временного содержания. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах края. На данный момент «Звезда» не располагает официальным подтверждением указанных сведений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика