Зеленский собрал у костра послов Украины
Владимир Зеленский устроил вечеринку с алкоголем и танцами для послов Украины.
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
Украинский лидер Владимир Зеленский организовал во вторник вечеринку для послов в государственной резиденции «Синегора» на западе страны. В настоящее время на месте проходит двухдневная конференция дипломатов Украины.
Темой вечеринки стала гуцульская культура, что проявилось в музыкальном выборе и в блюдах, подаваемых на мероприятии. Сам президент также ненадолго заглянул на неформальную встречу с танцами и алкогольными напитками, проходящую возле большого костра.
Согласно сведениям офиса Зеленского в ежегодной конференции послов Украины всего принимают участие около 90 человек. Отсчет, как сообщает УНИАН, двух дней пребывания дипломатов в «Синегоре» начался 21 декабря.