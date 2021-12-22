Зеленский собрал у костра послов Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский организовал во вторник вечеринку для послов в государственной резиденции «Синегора» на западе страны. В настоящее время на месте проходит двухдневная конференция дипломатов Украины.

Темой вечеринки стала гуцульская культура, что проявилось в музыкальном выборе и в блюдах, подаваемых на мероприятии. Сам президент также ненадолго заглянул на неформальную встречу с танцами и алкогольными напитками, проходящую возле большого костра.

Согласно сведениям офиса Зеленского в ежегодной конференции послов Украины всего принимают участие около 90 человек. Отсчет, как сообщает УНИАН, двух дней пребывания дипломатов в «Синегоре» начался 21 декабря.