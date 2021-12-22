Очевидцы сообщили о пожаре на газопроводе под Миассом
В Сети появились кадры, на которых запечатлен пожар, якобы случившийся в Челябинской области.
© Видео: Алексей Петухов, Вконтакте © Фото: Алексей Петухов, Вконтакте
В Сети появились кадры, на которых виден пожар, будто бы вспыхнувший вблизи автомагистрали М5 в Челябинской области. Согласно комментариям автора видеозаписи, возгорание якобы наблюдается в настоящее время приблизительно в семи километрах от поворота на город Чебаркуль в сторону Миасса.
Видео было опубликовано в социальной сети «Вконтакте». Причиной пожара, по неподтвержденной информации, может являться возгорание газа.
На данный момент официальных сведений относительно инцидента нет.