Очевидцы сообщили о пожаре на газопроводе под Миассом

В Сети появились кадры, на которых виден пожар, будто бы вспыхнувший вблизи автомагистрали М5 в Челябинской области. Согласно комментариям автора видеозаписи, возгорание якобы наблюдается в настоящее время приблизительно в семи километрах от поворота на город Чебаркуль в сторону Миасса.

Видео было опубликовано в социальной сети «Вконтакте». Причиной пожара, по неподтвержденной информации, может являться возгорание газа.

На данный момент официальных сведений относительно инцидента нет.