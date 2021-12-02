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Ивановские десантники сдали 50 литров крови для лечения больных COVID-19

03:00 02.12.2021
После лабораторного исследования полученная кровь и ее компоненты будут направлены по назначению в лечебные учреждения по всей стране.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 50 литров крови сдали десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в банк крови Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко для лечения остро нуждающихся в ней больных, в том числе и для изготовления иммуноглобулина и плазмы для лечения тяжелобольных пациентов от новой коронавирусной инфекции.

Весь личный состав, привлекавшийся к сдаче крови, предварительно, в установленные сроки, прошел плановую ревакцинацию.

После лабораторного исследования полученная кровь и ее компоненты будут направлены по назначению в лечебные учреждения по всей стране.

Всего в рамках акции банк крови пополнился более чем на 50 литров крови второй и четвертой групп с отрицательным резус-фактором.

Перед тем, как стать донорами, десантники заполнили анкеты, предварительно пройдя обследование у терапевта. Для этого военнослужащие сдали необходимые анализы на определение группы крови, ее резус-фактора, уровня гемоглобина, а также наличия в крови антител к COVID-19.

Участники акции помощи отметили, что каждый из них считает своим долгом оказать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Материал подготовили: Николай Баранов, Роман Захаров 

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