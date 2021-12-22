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Яйцо с целым скелетом эмбриона динозавра нашли в Китае

Анна Берестовая
03:28 22.12.2021
Окаменелое яйцо динозавра с сохранившимся эмбрионом внутри нашли в Китае.
Яйцо с целым скелетом эмбриона динозавра нашли в Китае
© Фото: Global Look Press
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На территории Китая было обнаружено крайне редкое яйцо динозавра с хорошо сохранившимся скелетом эмбриона. Находка была сделана в округе Ганьчжоу в южной части страны.

В заявлении Бирмингемского университета, занимающегося исследованием окаменелости, ученые выразили свою взволнованность находкой. Как объяснили специалисты, появление нового динозавра, который получил имя «малыш Инлян», может помочь ответить на множество вопросов о росте и размножении древних существ.

Как указали исследователи, обнаруженное яйцо принадлежит овирапторозавру. Возраст ископаемого составляет примерно 66-72 миллиона лет, а длина скелета эмбриона достигает 27 сантиметров, что на десять сантиметров больше длины самого яйца.

В университете объяснили, что «малыш Инлян» был очень близок к тому, чтобы вылупиться. При этом поза, которую он принял перед появлением на свет, как указали ученые, очень напоминает позу птенцов современных птиц в яйцах, что может быть очередным свидетельством близости пернатых животных со своими предками - динозаврами.

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