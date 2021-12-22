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МВД посчитало число смертей от преступлений в РФ с начала года

Анна Берестовая
02:08 22.12.2021
В России в результате преступлений погибли 21,6 тысячи человек с начала года.
МВД посчитало число смертей от преступлений в РФ с начала года
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Свыше 21 тысячи человек в России погибли в результате совершения преступлений с начала 2021 года. Соответствующую статистику приводит министерство внутренних дел страны по состоянию на начало декабря.

Кроме того, 30,1 тысячи человек был нанесен тяжкий вред здоровью. Согласно имеющейся информации, 68% человек серьезно пострадали в результате преступлений на территории городов или поселков городского типа.

Из 21,6 тысячи жертв преступных посягательств, приведших к гибели, 37,4% случаев смерти пришлось на сельскую местность. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Ижевске 12-летний подросток по указанию своего отца совершил нападение с ножом на врача местной больницы. В результате атаки медику было нанесено три ножевых ранения. Понесший тяжкий вред здоровью врач был госпитализирован.

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