МВД посчитало число смертей от преступлений в РФ с начала года

Свыше 21 тысячи человек в России погибли в результате совершения преступлений с начала 2021 года. Соответствующую статистику приводит министерство внутренних дел страны по состоянию на начало декабря.

Кроме того, 30,1 тысячи человек был нанесен тяжкий вред здоровью. Согласно имеющейся информации, 68% человек серьезно пострадали в результате преступлений на территории городов или поселков городского типа.

Из 21,6 тысячи жертв преступных посягательств, приведших к гибели, 37,4% случаев смерти пришлось на сельскую местность. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Ижевске 12-летний подросток по указанию своего отца совершил нападение с ножом на врача местной больницы. В результате атаки медику было нанесено три ножевых ранения. Понесший тяжкий вред здоровью врач был госпитализирован.