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ВОЗ сообщила о проявлении «омикрона» в 106 странах мира

Марина Крижановская
02:22 22.12.2021
ВОЗ подчеркивает, что общий риск, связанный с новым штаммом, остается очень высоким.
ВОЗ сообщила о проявлении «омикрона» в 106 странах мира
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Всемирная организация здравоохранения во вторник 21 декабря констатировала, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен уже в 106 странах мира. ВОЗ отмечает, что «недавние свидетельства указывают на то, что омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед дельта-вариантом и быстро распространяется».

Однако, наибольшее распространение все еще имеет штамм «дельта», обнаруженный в период с 20 октября по 19 декабря 2021 года в 96% образцах биоматериала. ТАСС со ссылкой на ВОЗ сообщает, что штамм «омикрон» был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании.

ВОЗ отмечает, что быстрое распространение омикрон-штамма относится и к странам с «высокими уровнями иммунитета у населения». Что касается тяжести протекания заболевания при заражении «омикроном», то информация об этом пока носит «ограниченный» характер.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своем Twitter поблагодарил всех сотрудников организации, работающих по всему миру, которые «продолжают работать таким образом, которое большинство людей не видит, для укрепления здоровья, сохранения мира и служения уязвимым слоям населения».

Ранее инфекционист рассказал, что клинические проявления заболеваний, вызванных разными мутациями вируса, есть. Однако они незначительны. При омикрон-штамме стала реже встречаться потеря обоняния. В целом и «дельта», и «омикрон» развиваются как ОРЗ.

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