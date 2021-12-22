ВОЗ сообщила о проявлении «омикрона» в 106 странах мира

Всемирная организация здравоохранения во вторник 21 декабря констатировала, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен уже в 106 странах мира. ВОЗ отмечает, что «недавние свидетельства указывают на то, что омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед дельта-вариантом и быстро распространяется».

Однако, наибольшее распространение все еще имеет штамм «дельта», обнаруженный в период с 20 октября по 19 декабря 2021 года в 96% образцах биоматериала. ТАСС со ссылкой на ВОЗ сообщает, что штамм «омикрон» был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании.

ВОЗ отмечает, что быстрое распространение омикрон-штамма относится и к странам с «высокими уровнями иммунитета у населения». Что касается тяжести протекания заболевания при заражении «омикроном», то информация об этом пока носит «ограниченный» характер.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своем Twitter поблагодарил всех сотрудников организации, работающих по всему миру, которые «продолжают работать таким образом, которое большинство людей не видит, для укрепления здоровья, сохранения мира и служения уязвимым слоям населения».

Ранее инфекционист рассказал, что клинические проявления заболеваний, вызванных разными мутациями вируса, есть. Однако они незначительны. При омикрон-штамме стала реже встречаться потеря обоняния. В целом и «дельта», и «омикрон» развиваются как ОРЗ.