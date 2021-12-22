Накачка оружием и киберспецназом: Запад озвучил планы на Украину в следующем году

Громче чем звон Биг Бена сегодня прозвенели британские таблоиды. Одна «молния» за другой: на Украину направляется английский киберспецназ - для защиты от «информационной агрессии со стороны России», сообщает The Times. А газета Daily Star и вовсе объявила точную дату якобы российского вторжения в духе знаменитого «Highly Likely» - то есть высоко вероятно.

«Весьма вероятная возможность вторжения России на Украину в канун Рождества... Именно в этот день 42 года назад Советский Союз вторгся в Афганистан», - пишет газета.

Однако даже в Киеве это отрицают. Угрозы вторжения нет - заявляет секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. А вот о вполне реальном наращивании сил НАТО у российских границ в западной прессе ни слова. Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги работы наших вооруженных сил, передал открытое послание и в адрес Альянса.

«То, что они сейчас делают на территории Украины, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома! И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Они что, думают мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые в России угрозы», - сказал президент.

В НАТО пытаются занять золотую середину. С одной стороны предлагают провести заседание совета с участием России чуть ли не в начале нового года. С другой - лоббируют идею о том, что наше государство активно угрожает Киеву. Но сами же в этом не уверены.

«Намерения Москвы не ясны, если Россия задействует силу - ее ждут серьезные последствия. Мы выступаем за суверенитет, территориальное единство Украины и право выбирать свой путь», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО говорил о многом, но о главном практически умолчал - США получили разработанные российским МИД документы о гарантиях безопасности. Там прописаны простейшие условия, выгодные для обеих сторон. Цель - сотрудничать, вместо того, чтобы наращивать военный контингент. И эти предложения в Вашингтоне назвали ультиматумом.

«Генсек НАТО, господин Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Но он правда скоро собирается уходить, у него кончается срок в конце года. Говорят, идет работать в Центральный банк Норвегии. Ну или хочет, по крайней мере. Мы не являемся участниками этой структуры, но мы являемся подписантами более широкого общерегионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах на высшем уровне, то, наверное, действительно, ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется.

Безопасность каждого государства неразрывно связана с безопасностью всех остальных - за этой фразой США ставили подпись не в одном документе - Хельсинкский заключительный акт, парижская Хартия для Новой Европы. Подобных соглашений было много, но на деле происходит следующее - появляются наглядные планы США и других участников блока на Украине в следующем году. Флот, авиация, пехота - с десяток учений с красивыми названиями: «Серебряная сабля», «Казацкая булава», «Светлая лавина», «Кленовая арка». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил и о возможных дальнейших провокациях в Донбассе.

«Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», - отметил Шойгу.

Ситуацию публично нагнетает пограничная служба Украины. Действия идут словно вразрез с заявлениями представителей СНБО. В соцсетях появилось видео, как спецтехника роет оборонительные рвы. И если Россия не собирается нападать - то для чего эти укрепления?

«29 декабря у них будет тренировка по оповещению о начале о военных действий. Это говорит о том, что ВС Украины готовятся к военным действиям», - заявил военный эксперт Константин Сивков.

Сам же президент Украины объявил, что поддерживает режим прекращения огня в Донбассе и готов к встрече с Путиным. Но при этом не отказывается от идеи вступления в Североатлантический альянс. И Киев делает для этого все, даже переписывает законы - прежде конституция запрещала размещение иностранных военнослужащих и военных баз. Теперь Верховная Рада ежегодно принимает отдельный акт в обход всех правил.

«Конгресс США сказал, что даст Украине 750 миллионов долларов в следующем году, а Украина сказала: "а дайте лучше миллиард". Украину накачивают оружием, военными специалистами. Ради чего? Ради войны», - считает военный эксперт Алексей Леонков.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО, кажется, меньше всего волнует главу американского государства. Джо Байден обратился к нации: ни слова про внешнюю политику, речь шла о ситуации с COVID-19. Пока президент ищет инструменты для борьбы с эпидемией, его же администрация продолжает бороться с ветряными мельницами: готовят новый пакет санкций против России. На этот раз - в случае все того же мифического вторжения на Украину - предлагают запретить поставки смартфонов, а также запчастей для автомобилей и авиатехники.