Умер бизнесмен и благотворитель Дмитрий Зимин

Основатель и почетный президент компании «Вымпелком» и основатель благотворительного фонда Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет в Швейцарии. О трагедии сообщил его сын Борис Зимин. О причинах смерти не сообщается, но Борис написал, что его отец тяжело болел.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на Родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел», - написал Борис Зимин.

Дмитрий Зимин родился в Москве в 1933 году. Поступил в Московский авиационный институт на факультете радиоэлектроники летательных аппаратов. В 1992 году вместе с Константином Кузовым основал «Вымпелком-Коммуникации». В 2016 году вместе с сыном основали некоммерческую организацию «Zimin Foundation» по поддержке образования и науки.