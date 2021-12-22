Шойгу сравнил заболеваемость COVID-19 в армии и в целом по России

Заболеваемость COVID-19 в российской армии более чем в два раза меньше, чем в целом по стране, а смертность ниже в 50 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Уровень заболеваемости в армии и на флоте ниже общероссийского в 2,3 раза, а летальности - в 50 раз», - сказал он, выступая на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

Глава военного ведомства РФ отметил, что низкий уровень заболеваемости коронавирусом связан с вакцинацией и ревакцинацией.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что в Вооруженных силах страны были приняты меры по борьбе с COVID-19, что позволило справиться с ситуацией и не допустить массового распространения инфекции.

Глава государства отметил, что почти стопроцентная вакцинация в ВС РФ позволила защитить военнослужащих и гарантировать высокую боеготовность.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов